Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.

Здоровье Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни Профессор неврологии Мэттсон изучал влияние прерывистого голодания на здоровье в течение 25 лет и сам следовал ему.

Наука Лучшее за день. 27 декабря Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.

Политика США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2» У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

Финансы Хороший год: рубль прибавил 14% и вернулся на уровни весны-лета 2018 года Для сравнения, за 2018 год рубль снизился к доллару на 17,5%, к евро — на 13,4%. При этом доллар находился на максимуме к рублю – в январе, когда он стоил 71,5 рубля, а на минимуме — в декабре – около 61,5 рубля.

Политика Германия отказала Украине в военной помощи Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.

Единоборства Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден Второй поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Общество Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным В 2016 году популярная певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. 21 января 2017 года у пары родилась дочка Таисия.

Политика Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".