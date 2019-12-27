Общество
Газета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Джексон назвал себя фанатом Федора Емельяненко
41-летний американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон, который 29 декабря выйдет в Японии в октагон против Федора Емельяненко, назвал себя на посвященной турниру Bellator, в рамках которого и состоится поединок, пресс-конференции фанатом российского бойца.
Политика
Премьер Украины заявил, что переговоры по газу с РФ продолжаются
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
Политика
Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»
Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Политика
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе
Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Продажи новых автомобилей в Петербурге в ноябре упали на 10%
По итогам января-ноября текущего года объем реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге составил 138 981 штук — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Экономика
Обманутым дольщикам вернут деньги
На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче
Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Гаджеты
Представлен Oppo Reno 3 Pro на Snapdragon 765G
Сегодня Oppo выпустила два смартфона Oppo Reno 3 и его старшую версию Oppo Reno 3 Pro.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.