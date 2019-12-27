Общество

Газета.RuГазета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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