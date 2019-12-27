Общество
Газета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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Общество
Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
Экономика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Космос
США займутся отслеживанием околоземных астероидов в рамках NEO Surveillance Mission
Армия и оружие
Для российских Су-57 нашли покупателя
В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Финансы
Орешкин: укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 1 декабря говорила, что основной причиной укрепления рубля является приток инвестиционного капитала в российскую экономику.
Общество
Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом
В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капитального ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.
Шоу-бизнес
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Общество
МВД предложило наказывать за пропаганду наркотиков в Интернете
МВД подготовило законопроект о введении уголовное ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Политика
Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме
Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Хоккей
Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское
По данным минского клуба, сумма оказалась одной из самых больших в истории ХК. Детали соглашения московского «Динамо» с финном неизвестны.