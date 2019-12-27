Общество
Газета.RuЗахарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем.
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Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Политика
Украинский телеканал для жителей Донбасса начнет вещание в феврале
Министерство культуры Украины в феврале запустит вещание русскоязычного телеканала для жителей Донбасса, заявил министр молодежи и спорта страны Анатолий Максимчук.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл второй матч на Кубке Шпенглера
«Салават Юлаев» уступил финскому ТПС в своем втором матче на Кубке Шпенглера и занял последнее место в группе.
Происшествия
Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки
Куйбышевский районный суд поставил точку в деле о мошенничестве при строительстве метро на 7 миллионов рублей.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека
Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Футбол
Агент: «Джака перейдёт в „Герту“, мы достигли соглашения»
Хосе Ногуэр, агент полузащитника лондонского "Арсенала" Гранита Джаки, сообщил, что между футболистом и берлинской "Гертой" достигнута договоренность о переходе.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
Общество
Скончалась режиссер Галина Волчек
В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра "Современник", а в 1989 возглавила его.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о плохом здоровье Бориса Моисеева
В эфире шоу артистка рассказала о состоянии певца Бориса Моисеева, который в настоящее время испытывает проблемы со здоровьем.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.