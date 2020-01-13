Политика

Вести.RuВести.RuЗахарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

В Польше заявили об отказе празднования юбилейной даты, мотивируя это тем, что 17 января на протяжении многих лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве. Мария Захарова заявила, что не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения.
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Мария Захарова
Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 14:16

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