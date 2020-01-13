Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.

В Польше заявили об отказе празднования юбилейной даты, мотивируя это тем, что 17 января на протяжении многих лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве. Мария Захарова заявила, что не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения.

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Армия и оружие Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём «Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Авто Honda представила обновленный Civic Type R Салон обновленного Honda Civic Type R также подвергся изменениям. Рулевое колесо обшили алькантарой, обновили рычаг КПП и укоротили его ход.