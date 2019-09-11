Политика
REGNUMЗахарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook она написала, что на форуме, организовываннтм Wall Street Journal, Болтон заявил, что некоторые страны, среди которых он назвал Россию, пытаются распространять якобы ложную информацию о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа.Московский Комсомолец05:47
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Политика
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RT на русском 06:59
Политика
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РИА Новости вчера в 21:23
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В Кингисеппе сгорело двенадцать микроавтобусов
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Говорит Москва вчера в 12:25
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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ИА Новороссия 03:46
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
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Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
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REGNUM 06:35
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Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
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Политика
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Транспорт
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Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
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Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
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Американцы прогнозируют русскую военную доктрину-2020
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PolitOnLine.Ru 05:04
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
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