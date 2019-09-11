Политика

REGNUMREGNUMЗахарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook
 она написала, что на форуме, организовываннтм Wall Street Journal, Болтон заявил, что некоторые страны, среди которых он назвал Россию, пытаются распространять якобы ложную информацию о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа.
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Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

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Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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В Кингисеппе сгорело двенадцать микроавтобусов

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Медведев предложил «идею» для снижения абортов

При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
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В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции

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