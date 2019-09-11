с чего всё началось

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

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