Политика
Газета.RuЗахарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook она написала, что на форуме, организовываннтм Wall Street Journal, Болтон заявил, что некоторые страны, среди которых он назвал Россию, пытаются распространять якобы ложную информацию о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа.Московский Комсомолец05:47
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Захарова призвала Болтона и The Wall Street Journal извиниться перед Россией
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Политика
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