с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

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Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Политика Трамп сообщил об отставке Болтона Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

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Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.