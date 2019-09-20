с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.

Политика Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе "Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.

Энергетика Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.

Армия и оружие Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.

Происшествия В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.

Общество Польские магазины обязали отдавать бедным непроданные продукты Польский Сейм выпустил закон, согласно которому, всю непроданную продукцию должны отдавать на социальные нужны.

Здоровье Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью Около 200-300 миллилитров сока можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое, считают опрошенные РИА Новости врачи.

Политика Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Армия и оружие Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ 15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.

Происшествия Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Политика Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.

Технологии У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус» Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».

Армия и оружие Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Шоу-бизнес Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.

Политика В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Общество В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

Общество В Москву придут дождь и мокрый снег В столичном регионе в воскресенье, 22 сентября, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.

Армия и оружие Lockheed Martin показала мир «глазами» F-35 Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Авто Lexus выпустил первую серийную яхту Первая серийная яхта Lexus, которая получила название LY 650, позиционируется как еще один флагман бренда, став в один ряд с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.

Хоккей Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Авто Porsche Automobil Holding SE: выход на новые растущие рынки В сентябре Porsche увеличил свою долю в хорватской компании-производителе электрокаров Rimac Automobil с 10% до 15,5%. Аналитики отмечают, что увеличение доли – это попытка Porsche вложить больше средств в аккумуляторные технологии.