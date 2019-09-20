Политика
Вести.RuЗахарова уличила Европарламент в фальсификации истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европейского парламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" является набором ревизионистских утверждений.Life.ru14:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Политика
Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе
"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
ТАСС вчера в 17:06
Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман
Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Общество
Польские магазины обязали отдавать бедным непроданные продукты
Польский Сейм выпустил закон, согласно которому, всю непроданную продукцию должны отдавать на социальные нужны.
Каскад вчера в 14:58
Здоровье
Врачи рассказали, сколько сока можно выпить без вреда здоровью
Около 200-300 миллилитров сока можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но людям, которые стремятся снизить свой вес, лучше отказаться от этого напитка, так как содержание сахара в нем достаточно высокое, считают опрошенные РИА Новости врачи.
РИА Новости 20:04
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ
15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия 07:32
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09
Технологии
У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»
Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня 09:25
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra 12:21
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии
Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова посла Украины о «распаде России»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Белграде Александра Александровича о «распаде России», заявив, что украинская дипломатия вместо работы над ошибками ищет «любимые грабли».
Экономика сегодня вчера в 14:27
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Теннис
Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.
LiveSport.ru 15:33
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Общество
В Москву придут дождь и мокрый снег
В столичном регионе в воскресенье, 22 сентября, ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Московский Комсомолец вчера в 05:10
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
Salt Mag 05:08
Армия и оружие
Lockheed Martin показала мир «глазами» F-35
Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin выложила в Facebook ролик, демонстрирующий работу усовершенствованной электрооптической системы прицеливания Advanced Electro-Optical Targeting System (EOTS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Lenta.ru вчера в 07:26
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Авто
Lexus выпустил первую серийную яхту
Первая серийная яхта Lexus, которая получила название LY 650, позиционируется как еще один флагман бренда, став в один ряд с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.
32CARS.ru 03:36
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» рассказал о тяжести травмы Панарина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о степени тяжести повреждения, полученного российским форвардом Артемием Панариным в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
RT на русском вчера в 02:07
Авто
Porsche Automobil Holding SE: выход на новые растущие рынки
В сентябре Porsche увеличил свою долю в хорватской компании-производителе электрокаров Rimac Automobil с 10% до 15,5%. Аналитики отмечают, что увеличение доли – это попытка Porsche вложить больше средств в аккумуляторные технологии.
ПРАЙМ 18 сентября в 06:52
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35