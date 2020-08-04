Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Смотрите также
Ливанские власти: Причиной взрыва в Бейруте стал груз контрабандистов
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков»
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Лукашенко назвал враньем версию России о задержании «боевиков»
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Власти Белоруссии не предоставили никаких доказательств против задержанных в республике россиян, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Задержание, произошедшее в Минске, Захарова назвала спектаклем.В источнике
С чего всё началось
«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают»,— написала госпожа Захарова в Facebook
.
Подробнее о событии