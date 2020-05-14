Коронавирус
Газета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
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Футбол
Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 07:11
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что странам Европы этой осенью может грозить вторая волна коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:12
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Здоровье
В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
Происшествия
На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
Происшествия
В микрорайоне Благовещенска женщина погибла после падения с седьмого этажа
Сегодня, 15 мая, в Благовещенске по адресу Игнатьевское шоссе, 11 из окна на седьмом этаже выпала женщина.
АСН24 20:53
Технологии
Rambler Group объявляет о запуске сервиса отключения рекламы
Читатели изданий, входящих в Rambler Group, теперь могут отключить рекламу на всех медиа и сервисных ресурсах группы компаний.
Газета.Ru 15:45
Здоровье
В омском госпитале для ветеранов разместят пациентов с коронавирусом
В Омске в госпитале для ветеранов войн разместят пациентов с коронавирусной инфекцией.
Пишет Омск 12:16
Здоровье
В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин
Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
Политика
Жириновский предложил сократить количество депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число российских депутатов.
Радио Комсомольская правда вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
Единоборства
Тейшейра нокаутом победил Смита на турнире UFC Fight Night 171
Бразилец Гловер Тейшейра одержал досрочную победу над Энтони Смитом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ 00:18
Футбол
Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Сообщается, что полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Soccer.ru 06:26
Наука
Ученые СПбГУ открыли два новых минерала, произошедшие из газов вулкана
Группа исследователей, в которую вошли ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра, открыла новые минералы, возникшие из вулканических газов, сообщает пресс-служба вуза.
Невские Новости 12:59
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Премьера первой части фильма «Аватар» побила все рейтинги и кассовые сборы.
Bimru.ru 12:28
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Здоровье
Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
News.ru 12:48
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Общество
В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса
В США пандемия коронавируса превратила мясо в еду исключительно для богатых людей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Российская газета 04:03
Политика
Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией
Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
Кино
Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
Игромания.ру 15:35
Гаджеты
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
Здоровье
Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы
Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 12:58