Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК18:22

Подробнее о событии

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русском19:28

Захарову возмутила статья Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

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Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО

Российская газета16:56

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Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБК18:22

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАСС16:21
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Футбол

Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 07:11
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что странам Европы этой осенью может грозить вторая волна коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 18:12
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
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Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Происшествия

В микрорайоне Благовещенска женщина погибла после падения с седьмого этажа

Сегодня, 15 мая, в Благовещенске по адресу Игнатьевское шоссе, 11 из окна на седьмом этаже выпала женщина.
АСН24 20:53
Технологии

Rambler Group объявляет о запуске сервиса отключения рекламы

Читатели изданий, входящих в Rambler Group, теперь могут отключить рекламу на всех медиа и сервисных ресурсах группы компаний.
Газета.Ru 15:45
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Здоровье

В омском госпитале для ветеранов разместят пациентов с коронавирусом

В Омске в госпитале для ветеранов войн разместят пациентов с коронавирусной инфекцией.
Пишет Омск 12:16
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Здоровье

В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин

Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
Политика

Жириновский предложил сократить количество депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число российских депутатов.
Радио Комсомольская правда вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
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Единоборства

Тейшейра нокаутом победил Смита на турнире UFC Fight Night 171

Бразилец Гловер Тейшейра одержал досрочную победу над Энтони Смитом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ 00:18
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Футбол

Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Сообщается, что полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Soccer.ru 06:26
Наука

Ученые СПбГУ открыли два новых минерала, произошедшие из газов вулкана

Группа исследователей, в которую вошли ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра, открыла новые минералы, возникшие из вулканических газов, сообщает пресс-служба вуза.
Невские Новости 12:59
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru 20:06
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Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
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Кино

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Премьера первой части фильма «Аватар» побила все рейтинги и кассовые сборы.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Здоровье

Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
News.ru 12:48
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Общество

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса

В США пандемия коронавируса превратила мясо в еду исключительно для богатых людей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Российская газета 04:03
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Политика

Италия планирует создать специальный «туристический коридор» с Россией

Власти Италии работают над созданием «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе итальянцы рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и КНР.
Аргументы недели 15:17
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Кино

Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»

Игромания.ру 15:35
Гаджеты

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Обновление Windows 10 May 2020 Update, известное также как Windows 10 (2004), станет доступно потребителям в конце этого месяца.
3DNews 05:26
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Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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