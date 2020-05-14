с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

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Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 62

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Общество Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале. 3

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 409

Здоровье Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 22

Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 4

Происшествия Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".

Происшествия В школе Якутска «сухие пайки» стали опасными для родителей По сообщениям в социальных сетях прокуратура Якутска провела проверку организации школой номер 20 выдачи родителям (законным представителям) обучающихся наборов пищевых продуктов.

Происшествия В Екатеринбурге умерла медик скорой с подтвержденным коронавирусом Сын погибшей подтвердил Е1.RU, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой.

Политика Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию. 19

Политика Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции "Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса. 29

Футбол Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.

Общество Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре.