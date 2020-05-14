Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
Читать в источнике
Комментировать636
с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК18:22

Подробнее о событии

Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО

Российская газета16:56

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русском19:28

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБК18:22

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Известия17:09

Дезинформация: Захарова оценила статью Bloomberg о коронавирусе в РФ

РЕН ТВ23:05

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

РИА Новости16:53

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАСС16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
334
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
45
Технологии

РУСАЛ объявил о запуске нового веб-сайта

Один из мировых лидеров алюминиевой отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия — компания РУСАЛ — запустила новый корпоративный веб-сайт, расположенный по адресу http://rusal.ru.
Life.ru 14:44
Хоккей

СКА подписал новый контракт с Бурдасовым

РИА Новости 12:26
Кино

Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере

Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва вчера в 07:42
59
Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
406
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
668
Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
62
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,3K
Общество

Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 23:02
3
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
409
Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
22
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
4
Здоровье

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
664
Происшествия

Амурчанка предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность

Жительница Благовещенска,1962 года рождения, обвиняется в совершении преступлений по статьям "Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица" и "Незаконная банковская деятельность".
Телепорт 21:30
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor 07:01
7
Происшествия

В школе Якутска «сухие пайки» стали опасными для родителей

По сообщениям в социальных сетях прокуратура Якутска провела проверку организации школой номер 20 выдачи родителям (законным представителям) обучающихся наборов пищевых продуктов.
SakhaNews 22:25
Происшествия

В Екатеринбурге умерла медик скорой с подтвержденным коронавирусом

Сын погибшей подтвердил Е1.RU, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой.
Екатеринбург Онлайн 14:12
Фигурное катание

Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru 05:41
1
Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
19
Авто

Австрийцы сделали Lada 4x4 без бамперов и в оттенке от Octavia RS

CarsWeek.ru 08:19
1
Авто

Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan

Автоновости дня 12 мая в 10:40
1
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform 05:32
64
Политика

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС 16:46
29
Футбол

Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
32
Общество

Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку

Два начальника управлений Генпрокуратуры — Владимир Юдин и Юрий Карапетян, — ушли с занимаемых должностей, рассказали РБК два источника в Генпрокуратуре.
РБК 17:17
Общество

В Забайкалье еще 22 человека заразились коронавирусом

Двадцать два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Забайкальском крае за минувшие сутки.
Байкал24 03:56
52
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
46
Футбол

«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

Спорт-Экспресс 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное