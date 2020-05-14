Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавирусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБКвчера в 18:22

Подробнее о событии

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Известиявчера в 17:09

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русскомвчера в 19:28

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБКвчера в 18:22

Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Комсомольская правдавчера в 23:57

Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО

Российская газетавчера в 16:56

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

РИА Новостивчера в 16:53

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАССвчера в 16:21
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
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Происшествия

Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова»

Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».
URA.Ru вчера в 23:06
Общество

Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам

Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
589
Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
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Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Общество

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
7
Общество

Врач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом

Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса.
Planet Today 03:19
55
Общество

В России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России умерли 113 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:38
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Экономика

«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле

Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ 04:05
5
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
1,8K
Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
228
Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
297
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
9
Общество

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 104 человека

Всего на 15 мая в Свердловской области у 2466 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:43
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
5
Общество

Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО

Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
РИА Новости 05:05
4
Экономика

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
14
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
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Футбол

Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»

Sports.ru вчера в 23:14
Общество

Руководители двух управлений Генпрокуратуры ушли со своих должностей

Об отставке Юдина и Карапетяна РБК рассказали два источника в Генпрокуратуре.
Первое антикоррупционное СМИ 02:58
8
Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM вчера в 15:06
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
17
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
81
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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