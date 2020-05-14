Коронавирус
Газета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавирусной инфекции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.РБКвчера в 18:22
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В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России
RT на русскомвчера в 19:28
Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Комсомольская правдавчера в 23:57
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Происшествия
Уралец похитил две бутылки водки, угрожая «коктейлем Молотова»
Мужчина в маске унес две бутылки водки из магазина «Монетка» в Екатеринбурге, угрожая зажженным «коктейлем Молотова».
URA.Ru вчера в 23:06
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Общество
В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные.
Ведомости вчера в 16:42
Общество
Врач ЦКБ заявил, что эпидемия коронавируса в России продолжится летом
Лето 2020-го года россияне проведут в условиях пандемии коронавируса.
Planet Today 03:19
Общество
В России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
За последние сутки в России умерли 113 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Экономика
«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле
Напомним, 28 марта «Роснефть» на фоне усилившегося санкционного давления США объявила о том, что полностью избавляется от своих активов в Венесуэле, передавая их компании, на 100% принадлежащей российскому государству.
Коммерсантъ 04:05
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 104 человека
Всего на 15 мая в Свердловской области у 2466 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:43
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
Общество
Суд отказал экс-полковнику Горбатову в УДО
Лефортовский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении экс-полковнику ФСБ Михаилу Горбатову, сообщает «Коммерсант».
Право.ру 05:12
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
РИА Новости 05:05
Экономика
В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан
Концепция внесудебного банкротства предполагает списание долгов для тех граждан, кто не может оплатить обычное банкротство и не имеет движимого и недвижимого имущества, за исключением единственного жилья.
РБК вчера в 23:00
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Футбол
Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»
Sports.ru вчера в 23:14
Общество
Руководители двух управлений Генпрокуратуры ушли со своих должностей
Об отставке Юдина и Карапетяна РБК рассказали два источника в Генпрокуратуре.
Первое антикоррупционное СМИ 02:58
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM вчера в 15:06
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42