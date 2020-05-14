с чего всё началось

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

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