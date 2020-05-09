Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом. Об этом она написала в Facebook. Дипломат возмутилась публикации, в которой «из числа победителей исключены все [страны], кроме двух».

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Авто В России предложили продавать автомобили прямо с заводов Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей. 111

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 856

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 186

Общество Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg. 43

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых. 13

Происшествия В Подмосковье водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП В Подмосковье водитель сбил 10-летнего ребенка и уехал с места проишествия, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Общество В Воронежской области продлён режим повышенной готовности Воронеж, 9 мая 2020, 17:14 — REGNUM Режим повышенной готовности в Воронежской области продлён на неопределённый срок — до особого распоряжения. 77

Общество Установлены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 619

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Общество Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.

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