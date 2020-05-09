Политика
Lenta.ruЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом. Об этом она написала в Facebook. Дипломат возмутилась публикации, в которой «из числа победителей исключены все [страны], кроме двух».
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Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 16:19
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«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом
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