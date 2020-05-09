Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма

РБК19:45

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Lenta.ru16:19

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

RT на русском15:17

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

РИА Новости15:30

Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Известия15:26

«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом

Московский Комсомолец16:13

Захарова раскритиковала заявление Белого дома о странах-победителях нацизма

Газета.Ru15:10
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
1,7K
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках

Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
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Общество

«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад

Екатеринбург Онлайн 07:18
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru 21:16
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Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 миллионов просмотров

По данным «Федерального агентства новостей», ролик записан и смонтирован Бузовой в домашних условиях.
Газета Кемерова 15:24
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Кино

Блогер Badcomedian разгромил снятый миллиардером фильм о Победе

Художественный фильм «На Париж», снятый Сергеем Саркисовым, сыном миллиардера Сергея Саркисова, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.
ИА Красная Весна 17:19
Единоборства

Олейник победил Вердума на турнире UFC 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском 13:56
695
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник вчера в 09:33
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Армия и оружие

Более 12 тыс. лейтенантов пополнят ряды Вооруженных сил России

Известия 18:34
Здоровье

Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России

Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть.
ТВ Центр вчера в 02:35
1,6K
Общество

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

РИА Новости 16:49
1,3K
Экономика

Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии

Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
20
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
1,3K
Общество

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
6,7K
Кино

Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»

Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM 01:31
Политика

В Британии опубликовали последние сообщения нацистов

В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Киберспорт

Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
16
Единоборства

Петтис взял верх над Серроне на UFC 249

Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Культура

El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)

На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
1
Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
1,6K
Транспорт

200 тысяч масок передали МУП «Транспортная компания»

Сахалин.Инфо 21:54
Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

РИА Новости 16:49
301
Кино

Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»

NewInform вчера в 11:38
Общество

Владимир Путин обратился к участникам «Бессмертного полка»

Сегодня, 9 мая, Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к участникам акции «Бессмертный полк».
БрянскToday 08:53
1,6K
Общество

Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
90
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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