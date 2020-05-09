Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

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