Политика
РИА НовостиЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом
Московский Комсомолец16:13
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Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Общество
«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад
Екатеринбург Онлайн 07:18
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Экономика
Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru 21:16
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции собрал 10 миллионов просмотров
По данным «Федерального агентства новостей», ролик записан и смонтирован Бузовой в домашних условиях.
Газета Кемерова 15:24
Кино
Блогер Badcomedian разгромил снятый миллиардером фильм о Победе
Художественный фильм «На Париж», снятый Сергеем Саркисовым, сыном миллиардера Сергея Саркисова, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества, рассказывает о том, как трое военнослужащих советской армии после объявления капитуляции нацистской Германии отправляются в бордель Парижа.
ИА Красная Весна 17:19
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ 21:51
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник вчера в 09:33
Здоровье
Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России
Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть.
ТВ Центр вчера в 02:35
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru 06:45
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Общество
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM 01:31
Политика
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Киберспорт
Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4
В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.
REGNUM 13:53
Единоборства
Петтис взял верх над Серроне на UFC 249
Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Транспорт
200 тысяч масок передали МУП «Транспортная компания»
Сахалин.Инфо 21:54
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Кино
Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»
NewInform вчера в 11:38
Общество
Владимир Путин обратился к участникам «Бессмертного полка»
Сегодня, 9 мая, Президент России Владимир Путин из Кремля обратился к участникам акции «Бессмертный полк».
БрянскToday 08:53
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42