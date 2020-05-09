с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 39

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1K

Общество ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter. 687

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций». 1,4K

Единоборства Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 53

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. 209

Авто В России начались продажи электрогрузовика «Муравей» Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах. 76

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K

Здоровье Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься. 290

Происшествия В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины. 25

Общество Названы главные ошибки при ношении маски Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев. 88

Футбол Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира.

Общество 18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии 18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии За минувшие сутки в Удмуртии лабораторно подтверждено 18 новых случаев забоелевание коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Александр Бречалов. 9

Хоккей Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.

Политика Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. 2

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,7K

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,9K