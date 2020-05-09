Политика
РИА НовостиЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
Читать в источнике
Оценить679
с чего всё началось
«Когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - подчеркнула Захарова.Московский Комсомолецвчера в 16:13
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом
Московский Комсомолецвчера в 16:13
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Газета.Ru 01:08
Авто
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня вчера в 03:35
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Единоборства
Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна
Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 00:45
Музыка
В США умер один из пионеров рок-н-ролла Литтл Ричард
Daily Storm вчера в 11:31
Здоровье
Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься.
Псковское агентство информации вчера в 14:32
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv вчера в 08:02
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
Здоровье
В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 34 человек
По состоянию на 10 мая количество случаев заболевания коронавирусом достигло 279.
Омскрегион 01:36
Происшествия
Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся
Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Футбол
Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира.
Спорт-Экспресс 02:37
Общество
18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии
18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии За минувшие сутки в Удмуртии лабораторно подтверждено 18 новых случаев забоелевание коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Izhlife вчера в 01:09
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Хоккей
Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 08 мая в 10:59
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников
Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15