Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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с чего всё началось
«Когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - подчеркнула
 Захарова.
Московский Комсомолецвчера в 16:13

Подробнее о событии

Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Известиявчера в 15:26

«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом

Московский Комсомолецвчера в 16:13

В МИД России прокомментировали сообщения Белого дома о победе США и Британии над нацизмом

ТАССвчера в 15:49

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

РИА Новостивчера в 15:30

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о странах-победителях нацизма

РБКвчера в 19:45

Захарова о переписывании истории Белым домом: Мириться с этим нельзя

РЕН ТВвчера в 16:08

Захарова отреагировала на заявление Белого дома о победе над нацизмом

RT на русскомвчера в 15:17
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Газета.Ru 01:08
Авто

АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada

О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня вчера в 03:35
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
109
Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 00:45
1,6K
Музыка

В США умер один из пионеров рок-н-ролла Литтл Ричард

Daily Storm вчера в 11:31
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Здоровье

Опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься.
Псковское агентство информации вчера в 14:32
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv вчера в 08:02
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Общество

Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
25
Здоровье

В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 34 человек

По состоянию на 10 мая количество случаев заболевания коронавирусом достигло 279.
Омскрегион 01:36
14
Происшествия

Водитель в Подмосковье сбил ребенка и скрылся

Легковой автомобиль сбил 10-летнего ребенка в подмосковном Одинцово, водитель с места происшествия скрылся.
Известия вчера в 16:05
1
Общество

Названы главные ошибки при ношении маски

Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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Футбол

Влашич заявил, что он готов играть в любой лиге мира

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он готов играть в ведущих чемпионатах мира.
Спорт-Экспресс 02:37
Общество

18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии

18 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии За минувшие сутки в Удмуртии лабораторно подтверждено 18 новых случаев забоелевание коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Izhlife вчера в 01:09
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Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
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Хоккей

Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 08 мая в 10:59
Политика

Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев

Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
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Политика

Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом

Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
1,7K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,9K
Шоу-бизнес

Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы.
ФАН вчера в 14:15
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