Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России. Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой.
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Мария Захарова
Приведенная вами шутка из Интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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