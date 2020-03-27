Коронавирус
РИА НовостиЗахарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России. Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой.
Читать в источнике
Оценить50
Приведенная вами шутка из Интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова посмеялась над слухами об обеспечивающих «карантин» в РФ львах и тиграх
Газета.Ruвчера в 16:04
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
В России зафиксировали 1036 случаев заражения коронавирусом, при этом 703 — в Москве. Выздоровели 45 человек, четверо умерли.
Общество
На Камчатке более 60 пассажиров из Таиланда не пришли в больницы
Правительство Камчатского края сообщило, что 63 пассажира рейса, прибывшего из Таиланда 24 марта, не сходили в медицинские учреждения.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом
Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огарево президент Владимир Путин.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Футбол
Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Технологии
Мировые продажи смартфонов упали из-за пандемии
Из-за распространения коронавирусной инфекции мировые продажи смартфонов сократились в феврале на 14%.
Транспорт
Тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались в четверг утром проехать в московском метрополитене по заблокированным социальным картам.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть снова снижалась до $25 за баррель
В 10:25 на лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent с доставкой в мае снизилась до $25,98 за баррель, потеряв почти полтора процента.
Футбол
Официально: АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
Организации ожидаемо приняли решение о продлении паузы в турнирах до 30 апреля.
Наука
С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека
Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Путин призвал ввести мораторий на санкции по поставке важных товаров
Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Здоровье
Диетолог назвала выдуманные полезные свойства имбиря
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала о свойствах имбиря.
Общество
Скворцова сообщила о семи прототипах вакцины против коронавируса
Семь прототипов вакцины от коронавируса, собранной генно-инженерным способом, создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказала в эфире Первого канала руководитель агентства Вероника Скворцова.
Общество
В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина
В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Экономика
В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам
Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
Энергетика
МЭА прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 20%
Происшествия
В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Наука
Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет
Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решила проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту.