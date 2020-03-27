Коронавирус
РИА НовостиЗахарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России. Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой.
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Приведенная вами шутка из Интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 15:22
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Захарова посмеялась над слухами об обеспечивающих «карантин» в РФ львах и тиграх
Газета.Ruвчера в 16:04
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