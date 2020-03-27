Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила шуткой на распространяемую в Сети фейковую информацию о львах и тиграх, якобы гуляющих по улицам России. Соответствующую тему поднял пакистанский журналист в ходе брифинга Захаровой.
Читать в источнике
Комментировать161
Мария Захарова
Приведенная вами шутка из Интернета о том, что президент выпустит на улицы тигров и львов, действительно смешная. Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны.
— Мария Захарова, российский дипломатФАН вчера в 15:22

Подробнее о событии

Захарова иронично ответила на фейк о борьбе с коронавирусом в России

Газета.Ru04:24

Захарова пошутила об эффективности медведей в борьбе с коронавирусом

Народные новости03:12

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 20:59

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

Аргументы и Фактывчера в 22:19

Захарова отреагировала на слухи о львах и тиграх на улицах России для соблюдения карантина

URA.Ruвчера в 22:31

Захарова высмеяла фейки про выпущенных на улицы России тигров и львов

РЕН ТВвчера в 16:34

Захарова высмеяла фейки о львах и тиграх, обеспечивающих «карантин» в России

ТАССвчера в 14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Футбол

Семин прокомментировал информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на информацию о договоренностях клуба с нападающим "Сочи" Александром Кокориным.
МК-Спорт вчера в 06:14
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости вчера в 06:30
Политика

Глава Ломбардии ответил на обвинения в бесполезности помощи из России

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана ответил на политизированные статьи в СМИ о якобы бесполезной материальной помощи России для Италии.
Что происходит вчера в 08:09
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service 26 марта в 08:05
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
RT на русском вчера в 21:15
Здоровье

В Ивановской области за сутки под карантин попал 421 человек

Сегодня, 27.03.2020 года на 8 часов утра в городе Иваново и Ивановской области, по-прежнему, подтвержден лишь 1 случай заражения COVID-19.
SMINEWS в Иванове вчера в 02:49
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Технологии

Эксперт назвал возможных покупателей обанкротившейся OneWeb

По словам эксперта, обсуждавшийся ранее вопрос участия России в проекте OneWeb в качестве партнера в текущих условиях стал гораздо сложнее, а китайским инвесторам войти в проект не дадут власти США.
РИА Новости 04:16
Происшествия

Жительницу Кургана накажут за нарушение режима самоизоляции

Граждан, располагающих информацией о возможном нарушении режима самоизоляции, просят сообщать об этом круглосуточно по телефону горячей линии в Кургане 8 (3522) 42-12-98, 8 (3522) 49-56-86, 112 или 88002000112.
Уральский меридиан 03:31
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 26 марта в 08:44
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан оценил чемпионат России по футбол, а также сравнил его уровень с французской Лигой 1, где футболист выступал за «Ренн».
Metaratings 02:38
Общество

Трамп подписал закон о триллионных вливаниях в экономику США

Twitter Президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому на стимуляцию экономики страны будет выделено более $2 трлн.
РЕН ТВ вчера в 17:12
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском 26 марта в 11:52
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 26 марта в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное