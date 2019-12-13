Политика
Комсомольская правдаЗахарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
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с чего всё началось
Захарова привела в Facebook слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова рассказал, что "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления".РИА Новости09:08
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