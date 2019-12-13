с чего всё началось

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

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Космос Открытие «невозможной черной дыры», вероятно, оказалось ошибкой Видео, демонстрирующее колебания частоты излучения в двойной системе / © Brian Jackson Независимо от американских исследователей опровержения открытия «невозможной черной дыры» опубликовали еще две команды ученых.

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Футбол Неймар подал новый иск к «Барселоне» Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар снова подал в суд на каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, сообщат El Mundo.

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Футбол Влашич назвал главную проблему ЦСКА Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.

Авто Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.