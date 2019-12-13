Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗахарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
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 слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова рассказал, что "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления".
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