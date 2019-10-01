Политика
ИзвестияЗахарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) группы «Балтик плюс», целью которой объявлено противодействие России. Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько.
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Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Кино
Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов
Московский Комсомолец 10:39
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Здоровье
Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер 13:36
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика
Республики Донбасса оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики отнеслись к подписанию «формулы Штайнмайера» с осторожным оптимизмом.
Известия 19:24
Технологии
Срок действия антипиратского меморандума истек
Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря
Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 11:51
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Политика
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru вчера в 15:46
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Экономика
В России начали действовать новые правила выдачи кредитов
Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.
Русская Планета 09:40