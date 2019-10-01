Политика
ИзвестияЗахарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) группы «Балтик плюс», целью которой объявлено противодействие России. Инициатором объединения стала глава украинской делегации Елизавета Ясько.
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Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru вчера в 09:07
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Бенфикой»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре.
Pravda.Ru 10:22
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Политика
Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым.
Утро.ru 07:47
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Армия и оружие
США провели учения в рамках «подготовки к войне» с Ираном
В рамках подготовки к возможному конфликту Пентагон провел глобальные учения.
Военное обозрение 03:40
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Футбол
Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
Sports.ru вчера в 18:12
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 17:28
Экономика
Украина откажется от использования мелких монет
С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.
Российская газета 08:38
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Футбол
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер погибшего Салы
Комитет по статусу игроков ФИФА вынес решение по поводу трансфера аргентинского форварда Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе в начале 2019 года.
Чемпионат вчера в 14:00
Культура
Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Политика
В Госдуме опровергли информацию о приглашении Греты Тунберг
Госдума не планирует приглашать для выступления шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутат от ЛДПР Василий Власов не обладает такими полномочиями.
ТАСС 05:52
Политика
В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.
Tvoe-avto.com 28 сентября в 07:02
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06