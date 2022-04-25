Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней, — отметила
Проект постановления предусматривает объявление амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, говорится в пояснительной записке к проекту.