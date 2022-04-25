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Захарова заявила, что Хорватия отказала в гуманитарном рейсе для российских дипломатов

Хорватия «издевательски» отказалась позволить Москве осуществить гуманитарный рейс для эвакуации высланных из Загреба российских дипломатов.
Lenta.ru
Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней, — отметила
 Захарова.
News.ru
Захарова также назвала «беспричинной» высылку работников российского посольство и пообещала ответ российского правительства на действия Хорватии.
Lenta.ru
11 апреля Хорватия потребовала, чтобы 18 российских дипломатов и шесть сотрудников административно-технического персонала российского посольства в Загребе покинули страну до 25 апреля.
РБК

Подробнее о событии

МИД РФ: Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников российского посольства и их семей
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Хорватия отказала России в рейсе для эвакуации сотрудников посольства в Загребе
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В Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ
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В МИД РФ сообщили об отказе Хорватии в рейсе для эвакуации российских послов
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