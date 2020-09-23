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CT news
CT news

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что СССР и Российская Федерация никогда не проводили опытов по созданию "Новичка". Сказала она это во время выступления на брифинге, где ей задали вопрос, который касался официальных слов Сергея Нарышкина.В источнике
С чего всё началось
ФАН

В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАНвчера в 10:33
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Национальная служба новостейвчера в 13:54
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ruвчера в 11:44
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ruвчера в 10:20
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАССвчера в 10:39
Фонтанка.Ру

МИД РФ: Россия и СССР никогда не разрабатывали и не производили «Новичок»

Фонтанка.Рувчера в 11:41
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:54
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвывчера в 10:32

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Путин пообещал приехать на ППГХО в Краснокаменск

Президент России Владимир Путин пообещал работникам Приаргунского производственного горно-химического объединения, что постарается приехать посмотреть на предприятие и цветущий багульник, сообщает 24 сентября ТАСС.
Чита.Ру20:12
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