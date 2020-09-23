Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что СССР и Российская Федерация никогда не проводили опытов по созданию "Новичка". Сказала она это во время выступления на брифинге, где ей задали вопрос, который касался официальных слов Сергея Нарышкина.В источнике
С чего всё началось
В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР
Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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