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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что СССР и Российская Федерация никогда не проводили опытов по созданию "Новичка". Сказала она это во время выступления на брифинге, где ей задали вопрос, который касался официальных слов Сергея Нарышкина.