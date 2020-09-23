Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
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Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
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Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»
Комсомольская правда09:54