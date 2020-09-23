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ТАСС
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
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Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Национальная служба новостей13:54
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ru10:20
Фонтанка.Ру

МИД РФ: Россия и СССР никогда не разрабатывали и не производили «Новичок»

Фонтанка.Ру11:41
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАСС10:39
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ru11:44
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правда09:54
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвы10:32

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

Сериал «Постучи в мою дверь» — романтическая комедия, рассказывающая историю молодой девушки Эды, мечтающей получить престижное образование, а впоследствии и хорошую должность, которая поможет ее семье справиться с финансовыми трудностями.
Rusturkey.com01:24

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSport15:32