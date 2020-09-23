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ТАСС
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
С чего всё началось
ФАН

В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАН10:33
Подробнее о событии
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ru10:20
РИА Новости

МИД подтвердил, что «Новичок» никогда не разрабатывался в СССР и России

РИА Новости11:00
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАСС10:39
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ru11:44
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правда09:54
Национальная служба новостей

Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался

Национальная служба новостей09:52
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвы10:32

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Российская газета11:25
1,5K

Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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Слуцкий прокомментировал высылку Болгарией российских дипломатов

Болгария после объявления о высылке двух дипломатов России пополнила список государств, раздувающих шпионские скандалы против РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости12:23
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru08:58
1,3K

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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