Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
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Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
С чего всё началось
В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР
Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАН10:33
Подробнее о событии
Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»
Комсомольская правда09:54
Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался
Национальная служба новостей09:52