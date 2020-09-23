Новая мини-Луна появится у Земли в октябре. Но очень странная

В октябре, как прогнозируют астрономы, объект 2020 SO войдет в зону притяжения Земли через гравитационно стабильную точку, погостит у нас на орбите до мая следующего года и отправится дальше из такой же точки Лагранжа, созданной гравитационным взаимодействием Земли и Солнца.