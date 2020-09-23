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ТАСС
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
С чего всё началось
ФАН

В МИД РФ заявили, что «Новичок» никогда не разрабатывался в РФ и СССР

Ни в России, ни в СССР никогда не разрабатывалось и не производилось никаких химических веществ под названием «Новичок». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ФАН10:33
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

МИД РФ: Россия и СССР никогда не разрабатывали и не производили «Новичок»

Фонтанка.Ру11:41
РИА Новости

МИД подтвердил, что «Новичок» никогда не разрабатывался в СССР и России

РИА Новости11:00
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАСС10:39
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правда09:54
Национальная служба новостей

Захарова: Ни в России, ни в СССР «Новичок» не производился и не разрабатывался

Национальная служба новостей09:52
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ru10:20
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвы10:32

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Новая мини-Луна появится у Земли в октябре. Но очень странная

В октябре, как прогнозируют астрономы, объект 2020 SO войдет в зону притяжения Земли через гравитационно стабильную точку, погостит у нас на орбите до мая следующего года и отправится дальше из такой же точки Лагранжа, созданной гравитационным взаимодействием Земли и Солнца.
LentaChel.ruвчера в 10:07
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В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Live2405:01
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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