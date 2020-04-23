Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

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