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Городовой

Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии

Москва попросила Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии и напомнила о нормах международного права, пишет РИА Новости. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, польские власти неприкрыто вмешиваются во внутренние дела республики.В источнике
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Газета.Ru

Москва обвинила Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:34
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:17
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:19
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:18
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известиявчера в 09:18
РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБКвчера в 11:06
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАССвчера в 09:09
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

КП - Беларусьвчера в 15:03

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новостивчера в 00:41
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Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы, приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.
ТВ Центр2 сентября в 01:24
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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