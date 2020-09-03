Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
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Москва попросила Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии и напомнила о нормах международного права, пишет РИА Новости. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, польские власти неприкрыто вмешиваются во внутренние дела республики.В источнике
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Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси
КП - Беларусьвчера в 15:03