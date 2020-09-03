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Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии

Москва попросила Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии и напомнила о нормах международного права, пишет РИА Новости. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, польские власти неприкрыто вмешиваются во внутренние дела республики.В источнике
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Газета.Ru

Москва обвинила Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:34
РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБКвчера в 11:06
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАССвчера в 09:09
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:18
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известиявчера в 09:18
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:17
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:19
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

КП - Беларусьвчера в 15:03

Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русскомвчера в 15:07
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1. Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
Бомбардир.ру17:52

Путин поручил проработать проект по достройке водоводов в Чувашии

Москва, 3 сентября 2020, 15:13 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад.
REGNUMвчера в 08:13
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