Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, сообщает ТАСС.В источнике
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