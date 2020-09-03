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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, сообщает ТАСС.В источнике
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РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБК11:06
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русском09:19
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАСС09:09
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известия09:18
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфакс09:17
РИА Новости

МИД ответил на предложение Дуды «взять под защиту» белорусские регионы

РИА Новости09:18
Комсомольская правда

Захарова: Польша финансово поддерживает оппозицию в Белоруссии

Комсомольская правда08:59

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известия10:54
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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