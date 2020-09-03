Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Смотрите также
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Россия победила Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом кольце
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального
ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
США в Сирии готовят массовую зачистку российских военных
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Супруга Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии актера
В районе порта Бейрута обнаружили тонны нитрата аммония
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия победила Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, сообщает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси
КП - Беларусьвчера в 15:03