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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские власти продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, финансируя оппозицию, сообщает ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

Москва обвинила Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 12:34
РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБКвчера в 11:06
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 09:18
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:19
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известиявчера в 09:18
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфаксвчера в 09:17
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАССвчера в 09:09
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

КП - Беларусьвчера в 15:03

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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США в Сирии готовят массовую зачистку российских военных

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором обозреватель Александр Ситников, сославшись на западные издания, сообщил, что США готовят ответные меры на недавний инцидент в Сирии.
Военное деловчера в 06:05
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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В России пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уфимские Заметкивчера в 03:38
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Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русскомвчера в 15:07
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В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».
Lenta.ruвчера в 16:01
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