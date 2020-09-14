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В МИД России назвали заявление Берлина об отравлении Навального очередной информационной кампанией против РФ. Отметим, что дипломаты, врачи и правоохранительные органы РФ не получили данных о состоянии Навального.В источнике
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