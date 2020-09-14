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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Захарова заявила, что пробы Навального нужны для уголовного дела

В МИД России назвали заявление Берлина об отравлении Навального очередной информационной кампанией против РФ. Отметим, что дипломаты, врачи и правоохранительные органы РФ не получили данных о состоянии Навального.В источнике
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RT на русском

МИД России прокомментировал новый запрос Генпрокуратуры по Навальному

RT на русскомвчера в 14:31
Lenta.ru

В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

Lenta.ruвчера в 14:27
Эхо Москвы

Россия добивается от Германии ответа на новый запрос Генпрокуратуры по делу об отравлении Алексея Навального

Эхо Москвывчера в 16:02
Газета.Ru

МИД: РФ настаивает на удовлетворении нового запроса генпрокуратуры в ФРГ по Навальному

Газета.Ruвчера в 14:21
Комсомольская правда

Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела

Комсомольская правдавчера в 13:59
ТАСС

Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

ТАССвчера в 13:52
Интерфакс

МИД РФ заявил, что позиция Берлина по Навальному принимает гротескные формы

Интерфаксвчера в 13:08

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспрессвчера в 12:08

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
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