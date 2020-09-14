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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Захарова заявила, что пробы Навального нужны для уголовного дела

В МИД России назвали заявление Берлина об отравлении Навального очередной информационной кампанией против РФ. Отметим, что дипломаты, врачи и правоохранительные органы РФ не получили данных о состоянии Навального.В источнике
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НТВ

В МИД РФ сказали, что нужно для возбуждения уголовного дела по Навальному

НТВвчера в 15:27
ИА Красная Весна

В МИД РФ ответили на заявление главы МИД ФРГ по ситуации с Навальным

ИА Красная Веснавчера в 14:41
ТАСС

Захарова: запрошенные пробы Навального необходимы для возбуждения уголовного дела

ТАССвчера в 13:52
Фонтанка.Ру

Захарова: Пробы Навального из Германии являются условием для возбуждения уголовного дела

Фонтанка.Рувчера в 14:15
РЕН ТВ

Захарова заявила, что пробы Навального нужны для уголовного дела

РЕН ТВвчера в 14:09
Комсомольская правда

Захарова: запрошенные пробы Навального являются условием возбуждения уголовного дела

Комсомольская правдавчера в 13:59
Lenta.ru

В России объяснили нужду в клинических пробах Навального

Lenta.ruвчера в 14:27

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
RT на русскомвчера в 11:23
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Сразу три американских бомбардировщика вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем

Очередная провокация США стала для России довольно неожиданной – вместо стандартного полёта у северных и восточных границ, по меньшей мере три американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вторглись в воздушное пространство над Восточно-Сибирским морем, где располагается Северный морской путь, контроль над которым осуществляют российские войска.
Avia.proвчера в 21:17
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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