Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

с чего всё началось

Это, безусловно, меняет… форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь…после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно.

После публикации телефонного разговора президентов США и Украины стало очевидно, вести переговоры с Вашингтоном опасно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

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