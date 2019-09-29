Политика
Мой БрянскЗахарова заявила об опасности ведения переговоров с США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила опасность ведения переговоров с Вашингтоном. На это повлияла публикация стенограммы телефонного разговора лидера Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
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Это, безусловно, меняет… форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь…после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно.
— Мария Захарова, российский дипломатРамблер 10:24
с чего всё началось
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТАСС09:21
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