Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована
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Ситуация с Алексеем Навальным политизирована. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".В источнике
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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