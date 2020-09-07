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ТАСС
ТАСС

Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

Ситуация с Алексеем Навальным политизирована. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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ТАСС

Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

ТАССвчера в 15:57
Взгляд.ру

Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном

Взгляд.рувчера в 16:18
Московский Комсомолец

Захарова призвала Берлин выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

Московский Комсомолец17:13
РИА Новости

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

РИА Новости17:04
RT на русском

Захарова призвала ФРГ выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:56
Комсомольская правда

«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному

Комсомольская правдавчера в 15:46
Газета.Ru

Захарова призвала власти Германии определить официального спикера по Навальному

Газета.Ruвчера в 16:09

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:57
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

Турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф для российских истребителей Су-27 в режиме форсажа может развить максимальную тягу 122,5 кН. А вот двигатель АЛ-41Ф1С истребителя Су-35 имеет управляемый вектор тяги и способен развивать ее до 142,2 кН.
Народные новости6 сентября в 11:00
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