Политика
RT на русскомЗахарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
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На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
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Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр
РИА Новости 14:02
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Музыка
Metallica отменяет концерты из-за алкоголизма вокалиста
Дни24 вчера в 10:36
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Известия 12:15
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Волейбол
Российские волейболистки взяли бронзу на Кубке мира
Напомним, последний раз призовое место на Кубке мира российские волейболистки завоевывали в 1999 году.
Красная весна 10:36
Футбол
Победная серия ЦСКА в РПЛ продолжилась
Все про Спорт ру 09:23
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Футбол
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Хоккей
Дубли Оши и Враны принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
«Вашингтон» добился победы над «Каролиной» в предсезонном матче.
Sportbox.RU 16:19
Футбол
«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 16:52
Политика
Умер единственный президент Крыма
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался на 74-м году жизни после инсульта, перенесенного на отдыхе в Турции.
Ruposters.ru 06:17
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
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Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Чемпионат вчера в 09:26
Футбол
«Нефтехимик» нанес «Торпедо» второе поражение в сезоне
Команда Сергея Игнашевича, потерпевшая второе поражение в сезоне, остается на первой строчке в таблице ФНЛ с 37 очками.
Sport24.ru 11:03