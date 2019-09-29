Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

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