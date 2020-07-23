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Политика NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). 1

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