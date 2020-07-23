Политика
Вечерняя МоскваЗахарова заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений
23 июля вступило в силу постановление Верховной рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября. Конфликт на востоке Украины, Минские соглашения, «нормандский формат»
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Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Футбол
ЦСКА объявит о трансфере Гайча в ближайшие сутки
Уже в ближайшие сутки московский ЦСКА официально объявит о трансфере Адольфо Гайча, сообщает Telegram-канал «Добрый Пруф» со ссылкой на аргентинские источники.
BetOn 14:25
Наука
Обнаружена рыба, которая не накапливает микропластик в организме
Регулярно ученые публикуют результаты своих исследований, в которых рассказывают об обнаружении в морских обитателях частиц микропластика.
Газета DAILY 14:25
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Происшествия
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 03:37
Политика
МИД Эстонии вызвал посла России из-за «советской оккупации»
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало для беседы посла России Александра Петрова из-за «переписывания истории».
Lenta.ru 11:42
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Футбол
Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа
Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru 15:07
Здоровье
В Ростовской области могут ужесточить ограничения из-за SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 23 июля 2020, 20:40 — REGNUM В Ростовской области власти могут вернуть ограничительные меры в случае возникновения угрозы новой волны распространения коронавируса.
REGNUM 13:40
Гаджеты
Corning представила самое прочное защитное стекло для смартфонов
Компания Corning официально представила новое поколение фирменного защитного стекла Glass Victus, предназначенного для смартфонов.
Деловое.ТВ 12:36
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru 11:05
Игры
Анонсирована RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment
Inc-news.ru 15:25
Музыка
Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте
Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
Киноафиша России 05:23
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Политика
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 15:20
Экономика
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
С учетом граждан, потративших все накопления за период пандемии, доля россиян без сбережений достигла 46%, следует из данных Банка России.
РБК 12:33
Общество
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед США
Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных признаков больного сердца
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, кардиолог Зубаилова рассказала, какие пять признаков говорят о больном сердце:Учащенное сердцебиение.
Уфимские Заметки 04:31
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00