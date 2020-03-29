Коронавирус

РБКРБКЗахарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

В связи с чем представитель МИДа раскритиковала граждан России, которые много лет вкладывали деньги и строили бизнес за границей, а теперь во время пандемии вынуждены или хотят вернуться на родину. Захарова попросила таких россиян начать с «уважения» к России.
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Подробнее о событии

Захарова рассказала о попытках российских богачей выбраться из «оплота цивилизации»

Взгляд.ру06:27

Захарова обвинила Запад в «оболванивании» россиян

ТАСС06:27

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК07:01

Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом вернуться в Россию

RT на русском07:24

Захарова рассказала, что ей звонят богатые люди и просят забрать их детей из-за границы

Znak.com06:17

Захарова рассказала о просьбе «очень богатых людей» вывезти ребенка из Лондона

Lenta.ru06:58

Захарова отчитала богатых россиян, бегущих из Лондона от коронавируса

Московский Комсомолец06:47
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Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Ведомости 07:25
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Общество

Социальная дистанция и жесткий контроль: Собянин рассказал о первом дне карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах 28 марта — первого из девяти дней, которые столичные власти просят москвичей провести дома для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 04:11
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС 07:29
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
WomanHit.ru 27 марта в 11:11
Происшествия

В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 13:25
Политика

Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян

Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем.
РБК вчера в 20:02
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня 05:00
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Общество

Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
UfacityNews.ru 05:30
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Игры

Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
The GEEK вчера в 07:43
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 27 марта в 09:56
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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