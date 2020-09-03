Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии
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Варшава продолжает осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.В источнике
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