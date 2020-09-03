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Ведомости
Ведомости

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Варшава продолжает осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.В источнике
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Газета.Ru

Москва обвинила Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Газета.Ru12:34
РБК

Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

РБК11:06
Интерфакс

МИД РФ обвинил Польшу в финансовой поддержке протестов в Белоруссии

Интерфакс09:17
РИА Новости

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

РИА Новости09:18
Известия

Захарова заявила о финансировании оппозиции Белоруссии со стороны Польши

Известия09:18
RT на русском

Захарова отметила попытки польских властей вмешаться в дела Белоруссии

RT на русском09:19
ТАСС

Захарова заявила, что Польша продолжает неприкрытое вмешательство в дела Белоруссии

ТАСС09:09
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Захарова: Польша продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси

КП - Беларусь15:03

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Российская газета03:33
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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Батальон армии США перебросят в Литву для совместных учений

«Для совместных учений в Литву на этой неделе прибывает 2-й батальон 69-го полка 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии армии США», – передает сообщение литовского оборонного ведомства ТАСС.
Взгляд.рувчера в 12:22
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Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русском15:07

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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