Политика
РИА НовостиЗахарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
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«Нельзя мириться»: в МИД РФ оценили заявления Белого дома о победе США над фашизмом
Московский Комсомолец16:13
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Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Здоровье
С подозрением на коронавирус в Петербурге пациентов принимают пять центров томографии
В Северной столице пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии.
Мойка78 15:51
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
Армия и оружие
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
REGNUM 20:41
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы
Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений.
РИА Новости 14:22
Единоборства
Гаджиев считает Фергюсона фаворитом боя с Гэтжи
RT на русском 14:15
Общество
В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе
Издание в публикации отметило, что 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг, а не российский.
ТАСС 14:25
Происшествия
Под Томском сожгли заимку экс-префекта Москвы, егерей застрелили
По словам хозяина заимки бизнесмена, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Юрия Хардикова, егерей застрелили из ружья.
Life.ru вчера в 04:34
Наука
Создан мягкий робот, который бегает как гепард
Мягкого робота, способного бегать как гепард создали научные сотрудники кафедры машиностроения и аэрокосмической инженерии университета Северной Каролины в США, сообщается 8 мая на страницах журнала Science Advances.
ИА Красная Весна 13:52
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Здоровье
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике нашли облачные слои
Астрономы при помощи телескопа VLT выяснили, что на ближайшем к Земле коричневом карлике Luhman 16A существуют облачные слои, подобные тем, которые наблюдаются на Юпитере.
N+1 07 мая в 12:15
Авто
Продажи автомобилей в РФ обвалились на 64%
Удалось выяснить, что в сегменте легковых машин продажи снизились до 53,3 тыс. машин, что на 64,4% ниже, чем в апреле прошлого года.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард
В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.
Ведомости 10:33
Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Здоровье
9 мая коронавирус подтвердили у 12 жителей Амурской области
В Белогорске на сегодняшний день коронавирусом болеют 23 человека, в Шимановске 12 (7 новых случаев за сутки), в Серышевском районе — 11 больных: 7 в селе Тавричанка, трое в Томском и один в Бочкаревке.
Амурская правда 05:00
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник вчера в 09:33
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости 16:49