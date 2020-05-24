Политика
Российская газетаЗахарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу
Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу. "Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить", - заявила в эфире НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru вчера в 18:19
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