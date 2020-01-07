Политика
RT на русскомЗахарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке
Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.Комсомольская правда07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика
Путин посетил военный командный пункт России в Сирии
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Тамбовом
7 января на территории Мичуринского района Тамбовской области случилась автокатастрофа, в которой погибли сразу четыре человека.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Политика
В Иране разработали 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 вариантов мести США за убийство командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Наука
«Нужно предлагать что-то, что в перспективе могло бы спасти мир»
Если человек заканчивает аспирантуру по физике и не знает английского, на нем можно смело ставить крест и отчислять из научной жизни навсегда.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у «России 1» — 11,8%. У ближайшего конкурента, «Первого канала», этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Общество
В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Политика
Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже жилого дома в Курске.
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Экономика
PwC предсказало «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на прогноз консалтингового агентства PwC.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Киркоров опубликовал видео без плавок с отдыха на Мальдивах
Уже известно, что после отдыха на Мальдивах Киркоров поедет вместе с детьми в американский Диснейленд.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.