Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
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«Прикрывают свои собственные ошибки внешними факторами»: Мария Захарова рассказала о роли США в событиях на Ближнем Востоке

Высокопоставленные американские политики на протяжении многих лет совершали ошибки, в частности, в отношениях с Ираком, а потом прикрывали эти неудачи внешними факторами. Именно по такому принципу врагами США были "назначены" Россия и Китай, а теперь во всех бедах "виноваты" страны Ближнего Востока.
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