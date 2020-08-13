МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух в связи с приближением к российской границе над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, 13 августа сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО).