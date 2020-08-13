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KM.ru
KM.ru

МИД РФ заявил об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Министерство иностранных дел РФ выразило обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. По мнению ведомства, предпринимаются попытки внешних сил вмешаться и дестабилизировать обстановку в республике после выборов главы государства.В источнике
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Коммерсантъ

МИД России видит «попытки внешнего вмешательства» в белорусских протестах

Коммерсантъ19:17
РИА Новости

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:24
Царьград

ЦРУ использовали надежды белорусов: Ожидание перемен обернулось спецоперацией

Царьградвчера в 09:54
РБК

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБКвчера в 09:24
Lenta.ru

Россия заявила об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 09:23
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:34
ТАСС

Захарова назвала претензии США к России в текущих условиях бездоказательными

ТАССвчера в 10:28
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусьвчера в 11:37

Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона
Известия21:05
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Во Владивостоке упавшее дерево блокировало проезд

Во Владивостоке в результате разбушевавшейся непогоды упало дерево, которое перегородило проезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.Сильный ветер поварил дерево на придомовой территории по адресу Чапаева, 24, в результате чего проезд оказался перекрыт.
Владивосток-Новости21:10

Неймар установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он обошел Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов в матче против «Аталанты» (2:1). По ходу встречи бразильский футболист совершил рекордные 16 успешных обводок, сообщает WhoScored.
Спорт-Экспрессвчера в 03:42

Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19

Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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МиГ-31 перехватил самолет-разведчик США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31БМ был поднят в воздух в связи с приближением к российской границе над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, 13 августа сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
ИА Красная Веснавчера в 12:40
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