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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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РИА Новости

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости11:24
ТАСС

Захарова назвала претензии США к России в текущих условиях бездоказательными

ТАСС10:28
РБК

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБК09:24
Lenta.ru

Россия заявила об иностранном вмешательстве в ситуацию в Белоруссии

Lenta.ru09:23
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русском09:34
Эхо Москвы

Москва выразила обеспокоенность обстановкой в Белоруссии

Эхо Москвы10:31
Царьград

ЦРУ использовали надежды белорусов: Ожидание перемен обернулось спецоперацией

Царьград09:54
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусь11:37

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Известия07:27
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости13:08
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Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43

Киев заявил о создании концепции правосудия для Крыма и Донбасса

По словам одного из собеседников, «концепция правосудия» не только дает понять «оккупированным гражданам», что их никто не бросил и не забыл, но и «напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность».
RuNews24.ru00:41
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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