Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
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В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
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