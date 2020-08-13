Трамп не может промыть волосы из-за старого закона

В США призывают упростить правила принятия душа после жалоб американского президента Дональд Трамп пожаловался в Белый дом, что ему не хватает напора воды, чтобы вымыть волосы Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 13.08.2020 (CHELINDUSTRY) Правительство США предложило изменить утвержденные параметры насадки для душа, чтобы увеличить поток воды, после жалоб президента Дональда Трампа.