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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАССвчера в 09:18
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Lenta.ru

Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией

Lenta.ruвчера в 11:19
РИА Новости

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:24
НТВ

Захарова: Россия была и остается надежным союзником Белоруссии

НТВвчера в 09:53
РБК

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБКвчера в 09:24
Коммерсантъ

МИД России отверг теорию о «русском следе» в протестах в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:54
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:34
ТАСС

Захарова назвала претензии США к России в текущих условиях бездоказательными

ТАССвчера в 10:28
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусьвчера в 11:37

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Известиявчера в 15:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ru12 августа в 05:41
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Разведку у границ России вели 35 самолётов-шпионов и 11 беспилотников

Москва, 14 августа 2020, 00:35 — REGNUM На прошедшей неделе 46 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM17:35

Трамп не может промыть волосы из-за старого закона

В США призывают упростить правила принятия душа после жалоб американского президента Дональд Трамп пожаловался в Белый дом, что ему не хватает напора воды, чтобы вымыть волосы Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 13.08.2020 (CHELINDUSTRY) Правительство США предложило изменить утвержденные параметры насадки для душа, чтобы увеличить поток воды, после жалоб президента Дональда Трампа.
Chelindustry.ruвчера в 09:52
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