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Газета.Ru
Газета.Ru

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАССвчера в 09:18
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РИА Новости

Захарова рассказала о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:24
ТАСС

Захарова назвала претензии США к России в текущих условиях бездоказательными

ТАССвчера в 10:28
НТВ

Захарова: Россия была и остается надежным союзником Белоруссии

НТВвчера в 09:53
РБК

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБКвчера в 09:24
Lenta.ru

Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией

Lenta.ruвчера в 11:19
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:34
Коммерсантъ

МИД России отверг теорию о «русском следе» в протестах в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 10:54
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусьвчера в 11:37

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Подразделение BMW М планирует производство универсала
Тарантас Ньюсвчера в 03:23
1

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
РИА Новости18:33
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Раскрыто число жертв лжи о коронавирусе

Международная группа ученых раскрыла примерное число жертв связанной с пандемией коронавируса инфодемии — избытка информации, состоящей из ложных данных, слухов и теорий заговора.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Илон Маск предложил помощь белорусам

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как правоохранительные органы республики жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.
ТАССвчера в 09:07
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В СК Республики Беларусь опровергли обыски в офисах «Яндекса» в Минске

Как стало известно в четверг, 13 августа, Следственный комитет Республики Беларусь и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля страны опровергли информацию о проведении обысков в офисах «Яндекс» и Uber.
Форпост Северо-Западвчера в 12:05

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»

На фотографии к сообщению Навка поместила кадр из телевизионной трансляции, где рядом с ее именем изображен флаг Белоруссии, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
РБК18:34

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,1K

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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Kia показала обновленный Stinger

В ближайшие недели автопроизводитель полностью рассекретит модель, а пока Kia показала рестайлинговый Kia Stinger на официальных изображениях, судя по которым серьезных изменений в модели ждать не стоит.
Tvoe-avto.com12 августа в 14:28
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