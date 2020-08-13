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РИА Новости
РИА Новости

МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС09:18
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ТАСС

Захарова заявила, что Россия обеспокоена атаками террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии

ТАСС10:20
Коммерсантъ

МИД России отверг теорию о «русском следе» в протестах в Белоруссии

Коммерсантъ10:54
НТВ

Захарова: Россия была и остается надежным союзником Белоруссии

НТВ09:53
РБК

МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов

РБК09:24
РИА Новости

МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

РИА Новости11:24
Lenta.ru

Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией

Lenta.ru11:19
RT на русском

В МИД России отметили попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

RT на русском09:34
КП - Беларусь

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова высказалась о протестах в Беларуси и российском следе

КП - Беларусь11:37

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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