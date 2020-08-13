МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
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Россия видит беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС09:18
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