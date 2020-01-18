Политика
Газета.RuЗахарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, есть много примеров, подтверждающих это утверждение.
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с чего всё началось
В своем посте в Facebook она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление Конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".РИА Новостивчера в 19:36
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Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Российская газетавчера в 18:26
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