с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, есть много примеров, подтверждающих это утверждение.

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

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